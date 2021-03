Covid, le news. Speranza: intesa con medici specializzandi per vaccinazioni. DIRETTA (Di sabato 6 marzo 2021) "E' un altro passo avanti - ha sottolineato il ministro della Salute - che ci rende più forti nella sfida decisiva dei prossimi mesi". In vigore da oggi e fino al 6 aprile il nuovo dpcm anti-Covid. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: in rosso la Campania e la Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione, bianca la Sardegna, con test obbligatori per gli arrivi. Oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Il tasso di positività in calo al 6,3%. Altri 297 i decessi Leggi su tg24.sky (Di sabato 6 marzo 2021) "E' un altro passo avanti - ha sottolineato il ministro della Salute - che ci rende più forti nella sfida decisiva dei prossimi mesi". In vigore da oggi e fino al 6 aprile il nuovo dpcm anti-. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: in rosso la Campania e la Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione, bianca la Sardegna, con test obbligatori per gli arrivi. Oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Il tasso di positività in calo al 6,3%. Altri 297 i decessi

Advertising

RobertoBurioni : Il trial clinico per valutare l'utilizzo del plasma dei pazienti guariti nelle fasi precoci della malattia è stato… - LaStampa : Un uomo di 84 anni viene ricoverato in ospedale per Covid, il suo cane fa di tutto per stargli accanto… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - abu23994184 : RT @Animal_Genocide: Un uomo di 84 anni viene ricoverato in ospedale per Covid, il suo cane fa di tutto per stargli accanto - StampaCuneo : Covid, il vescovo di Mondovì sospende catechismo e attività per ragazzi in presenza nelle parrocchie -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news PRONOSTICI SERIE A/ Quote 26giornata: cosa accadrà al Picco? Considerato che siamo di ritorno da un duro turno infrasettimanale e che purtroppo infortuni e assenze per covid sono ancora cosa quotidiana, va detto che non sempre sarà possibile fissare un ...

In vigore nuovo Dpcm. Cambio colore per alcune Regioni, Sardegna resta bianca Campania e Romagna vanno in rosso, Lombardia arancione rinforzato Di: Redazione Sardegna live Sarà in vigore da oggi e fino al 6 aprile il nuovo Dpcm anti - Covid. In mattinata è prevista la riunione del Comitato operativo della Protezione civile, con il nuovo commissario per l'emergenza Figliuolo. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: in ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport A Tolmezzo vaccino-day per 500 anziani al Palatennis - Tutti gli aggiornamenti A Tolmezzo vaccinazioni al Palatennis: vax-day per cinquecento anziani il 18 marzo Sarà il Palatennis di Tolmezzo, ampio spazio coperto di 1.300 mq in via Janesi a ospitare, giovedì 18 marzo, 500 vacc ...

La Suzuki ha già provato il motore 2022 Ancora prima del primo giorno di test pre-stagionali del 2021, la Suzuki ha portato in pista nello shakedown la prima versione del motore progettato per il 2022.

Considerato che siamo di ritorno da un duro turno infrasettimanale e che purtroppo infortuni e assenze persono ancora cosa quotidiana, va detto che non sempre sarà possibile fissare un ...Campania e Romagna vanno in rosso, Lombardia arancione rinforzato Di: Redazione Sardegna live Sarà in vigore da oggi e fino al 6 aprile il nuovo Dpcm anti -. In mattinata è prevista la riunione del Comitato operativo della Protezione civile, con il nuovo commissario per l'emergenza Figliuolo. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: in ...A Tolmezzo vaccinazioni al Palatennis: vax-day per cinquecento anziani il 18 marzo Sarà il Palatennis di Tolmezzo, ampio spazio coperto di 1.300 mq in via Janesi a ospitare, giovedì 18 marzo, 500 vacc ...Ancora prima del primo giorno di test pre-stagionali del 2021, la Suzuki ha portato in pista nello shakedown la prima versione del motore progettato per il 2022.