Covid Lazio, bollettino oggi; 1.563 contagi e 13 morti. A Roma 600 casi (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 1.563 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri registrati altri 13 morti. A Roma sono stati individuati altri 600 casi Covid. “Su quasi 14 mila tamponi nel Lazio (-2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563 casi positivi (+38), 13 i decessi (-6) e +943 i guariti. Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 600”, sottolinea l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 1.563 ida coronavirus nel, 6 marzo, secondo ildella regione. Da ieri registrati altri 13. Asono stati individuati altri 600. “Su quasi 14 mila tamponi nel(-2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563positivi (+38), 13 i decessi (-6) e +943 i guariti. Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano ie i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. Icittà sono a quota 600”, sottolinea l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria ...

Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - fattoquotidiano : Covid, il Lazio chiede al governo di valutare la produzione del vaccino Sputnik V. Protocollo di intesa tra Spallan… - FrancescoLollo1 : Sarebbe opportuno che #Zingaretti provasse imbarazzo non solo per il #Pd, famelico di poltrone, ma anche perché da… - Rologen : RT @luisaregimenti: Ci hanno ascoltato! Il Tar Lazio sospende la nota AIFA relativa alle cure domiciliari per il Covid-19, che prevedevano… - mrmnft : RT @2631925: Proviamo a riassumere. Il ministro della sanità è riuscito ad accumulare figuracce su tutto (mascherine, camici, piano antipan… -