Covid, la provincia di Siena torna zona arancione (Di sabato 6 marzo 2021) La provincia di Siena torna zona arancione Covid dalla mezzanotte di domenica prossima. Lo hanno deciso insieme il governatore della Toscana Eugenio Giani e i sindaci del Senese in una riunione terminata intorno alle 23.30. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) Ladidalla mezzanotte di domenica prossima. Lo hanno deciso insieme il governatore della Toscana Eugenio Giani e i sindaci del Senese in una riunione terminata intorno alle 23.30. L'articolo .

Advertising

RegioneER : #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, q… - orizzontescuola : Covid, la provincia di Siena torna zona arancione - LatinaBiz : Aula Resta alta l'attenzione nelle scuole della provincia per la diffusione dei casi di covid e la moltiplicazione… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - La provincia di Siena torna in zona arancione, quella di Pistoia no: le della Regione. Empolese V… - abruzzoweb : COVID: STRETTA IN ALTRI 8 COMUNI ABRUZZESI, 6 IN PROVINCIA DELL’AQUILA, 2 NEL PESCARESE -