Covid Italia oggi, contagi regioni: bollettino 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Il bollettino dei contagi da coronavirus dalle regioni Italiane di saabto 6 marzo. Entra in vigore il nuovo dpcm e stanno per cambiare i colori di alcune regioni: Campania in zona rossa, Veneto e Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Allarme per le nuove varianti Covid, che potrebbero richiedere misure di contrasto ancora più severe. Sono 1.293 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. Sono 836 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 6 marzo, nelle Marche. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6628 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Ildeida coronavirus dallene di saabto 6. Entra in vigore il nuovo dpcm e stanno per cambiare i colori di alcune: Campania in zona rossa, Veneto e Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Allarme per le nuove varianti, che potrebbero richiedere misure di contrasto ancora più severe. Sono 1.293 i nuovidi Coronavirus in Toscana secondo ildi, 6, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. Sono 836 i nuovi casi di coronavirus registrati, 6, nelle Marche. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6628 ...

