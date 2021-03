Covid Italia, oggi 23.641 contagi e 307 morti: bollettino 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 23.641 i contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 6 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 307 morti, che portano il totale a 99.578 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. TOSCANA – Sono 1.293 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. Si registrano altri 23 morti. MARCHE – Sono 836 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 6 marzo, nelle Marche. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 23.641 ida coronavirus in, sabato 6, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 307, che portano il totale a 99.578 dall’inizio dell’epidemia di-19. TOSCANA – Sono 1.293 i nuovidi Coronavirus in Toscana secondo ildi, 6, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. Si registrano altri 23. MARCHE – Sono 836 i nuovi casi di coronavirus registrati, 6, nelle Marche. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati ...

