Covid, in Italia vaccinazioni somministrate a quota 5.231.708 (Di domenica 7 marzo 2021) E' di 5.231.708 il totale delle vaccinazioni somministrate in Italia, con 1.613.613 persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo rileva il report del ministero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) E' di 5.231.708 il totale dellein, con 1.613.613 persone a cui sono statela prima e la seconda dose di vaccino. Lo rileva il report del ministero ...

Advertising

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - NicolaPorro : “La legge americana non dice che se il governo ordina di stare in casa, si deve obbedire”. Da noi invece... ??… - ilpost : Quante persone sono morte in Italia nel 2020 - Freedonia85 : Almeno negli USA la farsa è stata sgamata ed alcuni stati stanno riaprendo completamente. Qui in Italia, e in Europ… - DeganisFabrizio : RT @BluDiChina: La curva dei contagi in #Svizzera e la curva dei contagi in Italia. In Svizzera le scuole sono sempre aperte, solo le Unive… -