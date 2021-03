Covid, il sindaco di Acerra anticipa la chiusura dei parchi per il weekend (Di sabato 6 marzo 2021) Il sindaco di Acerra (Napoli), Raffaele Lettieri, anticipa la zona rossa nei parchi comunali della citta’ in questo fine settimana, per evitarne la “massiccia frequentazione”. Con un’ordinanza firmata oggi, infatti, il primo cittadino ha disposto la chiusura dei parchi comunali a cominciare dalle 10, per domani e per domenica. “Il provvedimento restrittivo – fanno sapere dal Comune – e’ stato assunto alla vigilia della retrocessione della Campania in zona rossa alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, al fine di limitare la massiccia frequentazione delle aree verdi pubbliche che nel fine settimana sono prese d’assalto e sono oggetto di una massiccia frequentazione. Obiettivo del provvedimento e’ aumentare l’attenzione e moltiplicare l’impegno di tutti per il rispetto di tutte ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Ildi(Napoli), Raffaele Lettieri,la zona rossa neicomunali della citta’ in questo fine settimana, per evitarne la “massiccia frequentazione”. Con un’ordinanza firmata oggi, infatti, il primo cittadino ha disposto ladeicomunali a cominciare dalle 10, per domani e per domenica. “Il provvedimento restrittivo – fanno sapere dal Comune – e’ stato assunto alla vigilia della retrocessione della Campania in zona rossa alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, al fine di limitare la massiccia frequentazione delle aree verdi pubbliche che nel fine settimana sono prese d’assalto e sono oggetto di una massiccia frequentazione. Obiettivo del provvedimento e’ aumentare l’attenzione e moltiplicare l’impegno di tutti per il rispetto di tutte ...

