Covid, il governo punta alla vaccinazione di massa: da Pasqua 700mila iniezioni al giorno (Di sabato 6 marzo 2021) Messa a punto una strategia sulla campagna vaccinale che punta presto ad arrivare a numeri importanti. Si procederà con il criterio dell’età, con delle regole uniche per tutte le regioni e con una campagna porta a porta Leggi su tg24.sky (Di sabato 6 marzo 2021) Messa a punto una strategia sulla campagna vaccinale chepresto ad arrivare a numeri importanti. Si procederà con il criterio dell’età, con delle regole uniche per tutte le regioni e con una campagna porta a porta

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Zona rossa Covid, 'in Campania 400mila imprese ferme da lunedì, 30mila a rischio chiusura' ... dovessero non farcela a superare la crisi Covid, metterebbero per strada altri 100mila lavoratori . Avevamo lavorato con il governo Conte per far giungere in tempi brevi adeguati ristori a tutte le ...

American Rescue Plan, Senato approva proposta Biden Approvato il pacchetto ' American Rescue Pla n' proposto dal governo Biden per risanare l'economia colpita dalla pandemia da Covid - 19 . Il Senato statunitense ha di fatto dato il proprio consenso con 50 voti a favore contro 49 contrari. Ora la palla passa ...

Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021 | www.governo.it Governo Cig, proroga lunga: gli ammortizzatori finanziati tutto l’anno Cassa Covid prolungata per tutto il 2021. È questa l’ipotesi sulla quale si sta orientando il governo che punta a dare l’ok al nuovo pacchetto di aiuti per imprese e famiglie ...

Vaccini Covid: Campania penalizzata, più dosi in Emilia Romagna e Piemonte Esiste una ratio nella distribuzione dei vaccini nelle diverse regioni? Guardando i dati sulle consegne effettuate sorge più di qualche dubbio. Regioni che hanno un tasso di diffusione ...

