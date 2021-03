Covid, il direttore dell’Azienda ospedaliera dei Colli: “Situazione critica ma niente allarmismo” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In relazione alle notizie diffuse in queste ore sulla Situazione dei posti letto in Campania, sentita anche l’Unità di crisi regionale e la centrale operativa regionale del 118, si smentisce la carenza di posti di degenza sul territorio regionale”. Lo dichiara Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. “La Situazione – aggiunge – è sicuramente complessa e abbiamo registrato, negli ultimi giorni, un aumento della richiesta di posti letto presso le strutture dell’Azienda ospedaliera dei Colli, richiesta che ha portato a una saturazione delle degenze di terapia intensiva e sub intensiva presso l’ospedale Cotugno e l’ospedale Monaldi, ma la rete regionale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In relazione alle notizie diffuse in queste ore sulladei posti letto in Campania, sentita anche l’Unità di crisi regionale e la centrale operativa regionale del 118, si smentisce la carenza di posti di degenza sul territorio regionale”. Lo dichiara Maurizio di Mauro,generaledeidi Napoli. “La– aggiunge – è sicuramente complessa e abbiamo registrato, negli ultimi giorni, un aumento della richiesta di posti letto presso le strutturedei, richiesta che ha portato a una saturazione delle degenze di terapia intensiva e sub intensiva presso l’ospedale Cotugno e l’ospedale Monaldi, ma la rete regionale ...

