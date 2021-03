Covid, il calcio rischia un nuovo stop (Di sabato 6 marzo 2021) Com'è triste Sassuolo soltanto un anno dopo. Lì si concluse l'ultimo weekend di calcio prima della serrata. C'erano le porte chiuse e ci sono ancora. Con il rosso andavi a casa, l'arancione indicava ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021) Com'è triste Sassuolo soltanto un anno dopo. Lì si concluse l'ultimo weekend diprima della serrata. C'erano le porte chiuse e ci sono ancora. Con il rosso andavi a casa, l'arancione indicava ...

Covid: Calcio; ministro Colombia, non faremo entrare Brasile Agenzia ANSA Aquilotti, Provedel è positivo Test e ‘bolla’ per tutta la squadra Il portiere delle Aquile Ivan Provedel positivo al Covid 19. A scuotere la vigilia del delicatissimo match salvezza Spezia-Benevento, in programma oggi alle 15 al Picco’, è arrivata la notizia della p ...

Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Pirlo può cambiare modulo. Tanti assenti per Inzaghi Le probabili formazioni di Juventus-Lazio. Pirlo ha un grande dubbio, relativo al modulo. Il tecnico potrebbe optare per il 3-5-2, giocherebbe così a specchio con la Lazio. Bernardeschi e Fagioli in b ...

