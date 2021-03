Covid | il bollettino di oggi | 23 641 nuovi casi e 307 morti | salgono ancora le intensive

Leggi su urbanpost

(Di sabato 6 marzo 2021)6 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. In lieve calo idi infezione da coronavirus, sono 23.641 rispetto agli oltre 24mila di ieri. Nelle ultime 24 ore si contano altri 307. I tamponi effettuati 355.024, il tasso di positività sale al 6,6% dal 6,3%% di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.571, con un saldo positivo di 46 persone tra ingressi e dimissioni. Gli attuali positivi sono oltre 9mila in più rispetto a ieri, in totale sono 465.812. I guariti nelle ultime 24 ore sono 13.984, in tutto raggiungono quota 2.481.372. Lombardia in testa per numero dicontagi, nelle ultime 24 ore sono 5.658. Seguono ...