Covid | Giani | 1 293 n uovi contagi | tasso positivo al 5 | 12% Toscana arancione ma verso il rosso

(Di sabato 6 marzo 2021) Sarà una, per almeno un'altra settimana, ma il rischio di passare alè molto alto. I ncasi positiviregistrati insono 1.293 su 25.273 test di cui 15.726 tamponi molecolari e 9.547 test rapidi, con undei npositivi del 5,12% (10% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono 1.293 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugeniosi è riunito anche con i sindaci dell'Empolese Valdelsa : il territorio degli undici Comuni resta in zona arancione e le scuole restano aperte, ad eccezione del Comune di Certaldo che le avrà ...I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 1.293 su 25.273 test di cui 15.726 tamponi molecolari e 9.547 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 5,12% (10% sulle prime diagnosi).Se la campagna vaccinale della Toscana avanza rapidamente, rispetto alla modesta quantità di dosi che arrivano dalle aziende farmaceutiche, difficoltà e ritardi emergono invece nell’immunizzazione deg ...