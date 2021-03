Covid Gb, oltre 6mila nuovi contagi e 158 morti (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 6.040 i nuovi contagi da Coronavirus in Gran Bretagna secondo il bollettino reso noto oggi, 6 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 158 morti. Gli ultimi dati della autorità sanitarie confermano il calo di nuovi casi e decessi mentre procede la vaccinazione. Dall’inizio della pandemia, nel Regno Unito vi sono stati 4.213.343 contagi e 124.419 morti entro 28 giorni da un test positivo al Covid. Al momento 21.796.278 persone hanno ricevuto una prima dose di vaccino e 1.090.840 anche la seconda. Londra ha scelto di rinviare il richiamo per poter vaccinare il più possibile di persone. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 6.040 ida Coronavirus in Gran Bretagna secondo il bollettino reso noto oggi, 6 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 158. Gli ultimi dati della autorità sanitarie confermano il calo dicasi e decessi mentre procede la vaccinazione. Dall’inizio della pandemia, nel Regno Unito vi sono stati 4.213.343e 124.419entro 28 giorni da un test positivo al. Al momento 21.796.278 persone hanno ricevuto una prima dose di vaccino e 1.090.840 anche la seconda. Londra ha scelto di rinviare il richiamo per poter vaccinare il più possibile di persone. Powered by WPeMatico

Advertising

LegaSalvini : Luca #Coletto: “Il tribunale ha dato ragione alla #Lega annullando la nota dell'Aifa che prevedeva, come cura domic… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: oltre 24 mila i positivi in 24 ore, superati i 3 milioni di casi. Sono 297 le vittime #ANSA - TgLa7 : ??#Covid #Rezza : oggi oltre 24mila casi, aumento percepibile - bertoo_1905 : Certo, magari più qualità, si tratta di gusti. L’importanza di un #Sanremo martoriato dalle critiche, aperto sotto… - Casualsex6 : Dajeeeee stra meritato in un'edizione che oltre alle difficoltà dovute covid,era pieno di gente altrettanto brava e… -