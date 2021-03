Covid | Galli | “Scuola e movida volano della terza ondata I giovani contagiano di più genitori e nonni”

(Di sabato 6 marzo 2021) L'arancione scuro come soluzione non basta: l'infettivologo Massimo, intervistato da La Stampa, auspica "chiusure decisamente più marcate". Tutta l'Italia in rosso? "Le regioni che non lo sono ancora ci finiranno presto - afferma -. La situazione si complica e siamo sempre all'inseguimento del virus". L'articolo .

: 'Situazionecritica' Intervistato dalla Stampa , l'infettivologo Massimoparla della situazionein Italia , auspicando però chiusure più precise e marcate. ' Tutta l'Italia ...In un'intervista a la Stampa, Massimo, professore ordinario di Malattie infettive all'... dubitando che l'arancione scuro possa essere soluzione per la terza ondata dell'epidemia da- 19. "...Chi ha contratto il Covid (in forma sintomatica o asintomatica) ed è guarito potrà ricevere una sola dose di vaccino invece che due. Tra i primi ad avanzare questa ipotesi, quando la campagna vaccinal ...L'infettivologo: "Le scuole e i ritrovi di giovani sono stati un volano per la terza ondata. I ragazzi si ammalano meno degli adulti, ma con le varianti si contagiano di più e portano il virus a genit ...