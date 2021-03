Covid, Federalberghi Campania boccia decreto Sostegno (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La bozza del decreto Sostegno non tiene conto della gravità della situazione economica in cui versa il settore dell’accoglienza alberghiera. Anzi, rischia di compromettere definitivamente la tenuta del comparto turistico regionale e con essa migliaia di posti di lavoro“. Così Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, commenta le indiscrezioni sul provvedimento che il governo Draghi si appresta a varare nelle prossime ore. Secondo il numero uno degli albergatori campani, il testo non tiene conto del crollo del fatturato, pari addirittura al 54.9%, recentemente registrato dall’Istat per quanto riguarda i servizi ricettivi nel 2020. “Nel caso della Campania – aggiunge Iaccarino – la bozza del decreto è ancora più insoddisfacente: l’anno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La bozza delnon tiene conto della gravità della situazione economica in cui versa il settore dell’accoglienza alberghiera. Anzi, rischia di compromettere definitivamente la tenuta del comparto turistico regionale e con essa migliaia di posti di lavoro“. Così Costanzo Iaccarino, presidente di, commenta le indiscrezioni sul provvedimento che il governo Draghi si appresta a varare nelle prossime ore. Secondo il numero uno degli albergatori campani, il testo non tiene conto del crollo del fatturato, pari addirittura al 54.9%, recentemente registrato dall’Istat per quanto riguarda i servizi ricettivi nel 2020. “Nel caso della– aggiunge Iaccarino – la bozza delè ancora più insoddisfacente: l’anno ...

