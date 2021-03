Covid Emilia Romagna, oggi 3.232 contagi: dati 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 3.232 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 6 marzo. Si registrano altri 25 morti e aumentano ancora i ricoveri. Dall'inizio dell'epidemia di Covid, nella regione si sono registrati 276.601 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.607 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 8,8%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.746. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, poi gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 3.232 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 6. Si registrano altri 25 morti e aumentano ancora i ricoveri. Dall'inizio dell'epidemia di, nella regione si sono registrati 276.601 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.607 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 8,8%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.746. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, poi gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e ...

