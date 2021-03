Covid, Confesercenti Campania: “Senza sostegni in zona rossa sarà un colpo mortale” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La Campania in zona rossa si tramuterà in un colpo mortale per le aziende se non ci saranno immediati sostegni”. Lo sostiene Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania. “La nuova zona rossa – spiega – si traduce in circa 400mila imprese che rimarranno ferme da lunedì, 800mila lavoratori resteranno a casa. Tutto ciò accade in un periodo importante come quello della Pasqua. Agli imprenditori campani, ai loro dipendenti e di conseguenza alle loro famiglie, dopo aver vissuto un Natale triste e amaro a causa delle restrizioni e della mancanza di soldi, toccherà vivere anche un periodo pasquale tra malinconia e angoscia, con mille incertezze sul futuro. La ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Lainsi tramuterà in unper le aziende se non ci saranno immediati”. Lo sostiene Vincenzo Schiavo, presidente di. “La nuova– spiega – si traduce in circa 400mila imprese che rimarranno ferme da lunedì, 800mila lavoratori resteranno a casa. Tutto ciò accade in un periodo importante come quello della Pasqua. Agli imprenditori campani, ai loro dipendenti e di conseguenza alle loro famiglie, dopo aver vissuto un Natale triste e amaro a causa delle restrizioni e della mancanza di soldi, toccherà vivere anche un periodo pasquale tra malinconia e angoscia, con mille incertezze sul futuro. La ...

