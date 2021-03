Covid Calabria | oggi 293 contagi | bollettino 6 marzo | dati

(Di sabato 6 marzo 2021) Sono 293 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 6. Si registrano altri 4 morti nella regione. Inadsono stati sottoposti a test 564.972 soggetti per un totale di 598.842 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 39.142. Idel dipartimento Tutela della Salute registrano l’ingresso di un paziente in più in terapia intensiva nelle ultime 24 ore e 91 guariti/dimessi. I casi confermatisono così suddivisi: Cosenza 118, Catanzaro 39, Crotone 38, Vibo Valentia 10, Reggio88, altra Regione o Stato estero 0. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

