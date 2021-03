Covid: Bussolati (Pd), 'disastro prenotazioni vaccino, Fontana responsabile' (Di sabato 6 marzo 2021) Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "La cancellazione delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino in Lombardia è l'ennesimo doloroso fallimento del sistema sanitario lombardo. Un fallimento che oggi porta il nome del governatore Attilio Fontana e della sua vice Letizia Moratti. La società Aria (100% di proprietà di Regione), 'gioiellino' voluto da Fontana, si è dimostrato pesantemente inaffidabile, imponendo ai lombardi l'ennesimo blocco. Si tratta di una performance imbarazzante, stigmatizzata addirittura dallo stesso commissario Bertolaso". Così in una nota Pietro Bussolati del Pd, consigliere regionale lombardo. "Nei giorni scorsi hanno tuonato da Palazzo Lombardia chiedendo gli elenchi degli insegnanti. Ottenuti, non sono riusciti a scremare le richieste di prenotazione online e oggi bloccano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "La cancellazione delleper la somministrazione delin Lombardia è l'ennesimo doloroso fallimento del sistema sanitario lombardo. Un fallimento che oggi porta il nome del governatore Attilioe della sua vice Letizia Moratti. La società Aria (100% di proprietà di Regione), 'gioiellino' voluto da, si è dimostrato pesantemente inaffidabile, imponendo ai lombardi l'ennesimo blocco. Si tratta di una performance imbarazzante, stigmatizzata addirittura dallo stesso commissario Bertolaso". Così in una nota Pietrodel Pd, consigliere regionale lombardo. "Nei giorni scorsi hanno tuonato da Palazzo Lombardia chiedendo gli elenchi degli insegnanti. Ottenuti, non sono riusciti a scremare le richieste di prenotazione online e oggi bloccano ...

