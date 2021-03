Covid, Bonaccini firma ordinanza: Romagna tutta rossa da lunedì 8 a domenica 21 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Il governatore Stefano Bonaccini ha firmato l'ordinanza che istituisce la zona rossa per tutti i Comuni della Romagna. Il provvedimento sarà in vigore da dopodomani, lunedì 8 marzo, fino a domenica 21 marzo ed è stato adottato in virtù del forte aumento dei contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) Il governatore Stefanohato l'che istituisce la zonaper tutti i Comuni della. Il provvedimento sarà in vigore da dopodomani,, fino a21ed è stato adottato in virtù del forte aumento dei contagi. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini Romagna in zona rossa, firmata l'ordinanza Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini , ha firmato l'ordinanza che istituisce la zona rossa per i comuni della Ausl Romagna , e ...sono in costante crescita i ricoveri sia nei reparti Covid ...

Bonaccini, bene medici specializzandi, così si velocizza ...medici specializzandi parteciperanno alle attività di somministrazione dei vaccini contro il covid ... Lo dice il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini che ha firmato oggi con i ...

Vaccino Covid, Bonaccini: "I medici specializzandi parteciperanno alla somministrazione" il Resto del Carlino Firmata l'ordinanza regionale che istituisce la zona rossa in tutti i comuni della Ausl Romagna Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato l’ordinanza che istituisce ... dove sono in costante crescita i ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive. Sulla base dei ...

Bonaccini firma l’ordinanza: zona rossa in tutta la Romagna Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato l’ordinanza che istituisce ... dove sono in costante crescita i ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive. Sulla base dei ...

