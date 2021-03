Covid | bollettino Italia | 307 morti e 23 641 nuovi positivi in 24 ore

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, il bollettino di oggi ?? 23.641 nuovi casi ?? 355.024 tamponi ?? 307 decessi - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - Adnkronos : #Covid #Sicilia, 592 nuovi casi e 10 morti: bollettino 6 marzo - liberainfo : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia, oggi 5.658 contagi e 67 morti: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Un trend confermato anche dall'ultimodiffuso dalla Asl: 291 nuovi casi e due decessi. L'... di cui 17 in terapia intensiva, 'con una occupazione di posti letto dedicati alla gestione-...Oggi su quasi 14 mila tamponi nel Lazio ( - 2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563 casi positivi (+38), 13 morti ( - 6) e +943 guariti. Diminuiscono i ...Sono 592 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.236 tamponi processati. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale ...Coronavirus in Veneto, nella notte ci sono stati 1109 nuovi positivi e altri 585 nella giornata per un totale di 1.694 nelle 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 17 di oggi sabato ...