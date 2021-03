Covid Basilicata, 185 contagi e 2 decessi: i dati del 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 185 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, registrati oggi, 6 marzo, in Basilicata, di questi 177 riguardano residenti. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino dove parla di un totale di 1.800 tamponi molecolari. Nelle scorse 24 ore risultano due decessi, un residente a Senise e un cittadino della Calabria. I lucani guariti o negativizzati sono 26 a cui si aggiungono altre 71 guarigioni ”a seguito – riferisce la task force – di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto superiore di sanità”. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (25), Francavilla in Sinni (18), Potenza (15), Senise, Lauria e Melfi (10). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 185 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, registrati oggi, 6, in, di questi 177 riguardano residenti. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino dove parla di un totale di 1.800 tamponi molecolari. Nelle scorse 24 ore risultano due, un residente a Senise e un cittadino della Calabria. I lucani guariti o negativizzati sono 26 a cui si aggiungono altre 71 guarigioni ”a seguito – riferisce la task force – di verifica e riallineamento tra piattaforme-19 della Regionee dell’Istituto superiore di sanità”. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovisono Matera (25), Francavilla in Sinni (18), Potenza (15), Senise, Lauria e Melfi (10). Aggiornando icomplessivi, i lucani attualmente ...

Advertising

RaiNews : Ordinanze: passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte, Basilicata e Molise in rosso. Sardegn… - you_trend : @Ruffino_Lorenzo Oltre a Basilicata e Molise (zone rosse), la chiusura delle scuole potrà essere disposta con oltre… - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - BuonoClaudio : Covid-19 in Basilicata. 178 nuovi casi, 98 guariti e 1 decesso nelle ultime 24 ore - lifestyleblogit : Covid Basilicata, 185 contagi e 2 decessi: i dati del 6 marzo - -