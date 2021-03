Covid. A Varese identificata rarissima variante, finora un solo altro caso in Thailandia (Di sabato 6 marzo 2021) identificata nel Laboratorio dell'Asst Sette Laghi è "una variante del virus riscontrata solo un'altra volta nel mondo, in Thailandia, isolata in un viaggiatore di ritorno dall'Egitto" Leggi su rainews (Di sabato 6 marzo 2021)nel Laboratorio dell'Asst Sette Laghi è "unadel virus riscontrataun'altra volta nel mondo, in, isolata in un viaggiatore di ritorno dall'Egitto"

Advertising

repubblica : Covid, a Varese scoperta una variane rarissima. Solo un altro caso al mondo: Riscontrata solo un'altra volta in Tha… - Adnkronos : #Covid #Italia, a #Varese #variante rarissima: finora un solo caso in Thailandia - missypippi : RT @marco_gervasoni: ???????????? Covid, a Varese scoperta una variante rarissima. Solo un altro caso al mondo - la Repubblica - MariaEnrico5 : RT @repubblica: Covid, a Varese scoperta una variane rarissima. Solo un altro caso al mondo: Riscontrata solo un'altra volta in Thailandia… - RosannaVaroli : Covid, a Varese scoperta una variane rarissima. Solo un altro caso al mondo -