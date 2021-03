Covid | 23 641 casi e 307 morti | il bollettino del 6 marzo 2021

Advertising

Pura_Vida69 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 23.641 nuovi casi con 355.024 tamponi e altri 307 decessi #covid - MediasetTgcom24 : Covid, 23.641 nuovi casi con 355.024 tamponi e altri 307 decessi #covid - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: #Covid19, il bollettino di oggi ?? 23.641 nuovi casi ?? 355.024 tamponi ?? 307 decessi - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 23.641 contagi; 307 DECESSI!!! SUPERATI I 99.500 (99.578) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TA… - SebasInterp : Siamo sempre la, tutti per covid??? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 641

Il Messaggero

A questi si aggiungono anchetest sierologici e 15.775 tamponi rapidi . Per quanto riguarda le ... 2.753 quelli negli altri reparti(+91). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia ...A questi si aggiungono anchetest sierologici e 15.775 tamponi rapidi . Per quanto riguarda ... 2.753 quelli negli altri reparti(+91). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia ...In Emilia-Romagna anche oggi i nuovi positivi hanno superato i tremila e sono per l'esattezza 3.232. Le situazioni più critiche nelle province di Bologna (852) e Modena (610). Si registrano 25 nuovi d ...Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.369 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i n ...