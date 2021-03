Covid-19 | nessun decesso al “San Pio” | il bollettino odierno

Advertising

borghi_claudio : @Capobianco2005C @cali81p @istsupsan @MinisteroSalute Si, sto dicendo che mi fido di più dell'omogeneità dei dati d… - CalabriaTw : Grazie a @forza_italia finalmente un cambio di passo importante da parte del Governo. Molto bene la nomina del Gene… - Maxdero : #RegioneLombardia #COVID: Nessun tracciamento. Piano #vaccini disastroso, che cambia ogni giorno e crea confusione… - NTR24 : ‘San Pio’, nessun decesso per covid. Tre dimessi, i positivi ricoverati sono 57 - NapoliTime : Covid: locali chiusi, nessun assembramento sul lungomare Caracciolo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun

RagusaOggi

... l'assistenza sanitaria non è più garantita, da questa mattina la centrale operativa regionale di smistamento non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub - intensiva in...... disposta dal Dirmei per ridistribuire il personale e destinarlo all'assistenza dei pazienti-...non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub - intensiva inospedale ...Benevento – Nessun decesso per cause legate al Covid-19 all’Ospedale “San Pio” di Benevento nelle ultime 24 ore. Si registra la dimissione dal principale nosocomio sannita di tre persone, due ...Ora una gara che in termini di Scudetto e Champions, nessuna delle due può sbagliare. Pirlo non può contare su diversi uomini, tra cui Bentancur , positivo al Covid-19, oltre a Dybala, Chiellini e ...