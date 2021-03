Coronavirus, Stefano è morto a 34 anni: era il gestore del Kuma Sushi Bar (Di sabato 6 marzo 2021) Il Coronavirus si è preso anche Stefano Limongi, un giovane ragazzo di 34 anni. Stefano era il titolare del Kuma Sushi Bar, un locale che si trova alla Bufalotta. I clienti e gli amici di Stefano hanno fatto circolare la notizia in rete e gli ‘addii’ sono stati davvero tanti. Purtroppo l’emergenza Coronavirus non è rallentata: fa ancora vittime e non fa distinzioni d’età. Così il quartiere della Bufalotta oggi piange un ragazzo brillante che ha avuto il coraggio di investire nella ristorazione, servendo i suoi clienti sempre con il sorriso. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio i casi e i decessi diminuiscono: la Ciociaria resta la zona più colpita su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Ilsi è preso ancheLimongi, un giovane ragazzo di 34era il titolare delBar, un locale che si trova alla Bufalotta. I clienti e gli amici dihanno fatto circolare la notizia in rete e gli ‘addii’ sono stati davvero tanti. Purtroppo l’emergenzanon è rallentata: fa ancora vittime e non fa distinzioni d’età. Così il quartiere della Bufalotta oggi piange un ragazzo brillante che ha avuto il coraggio di investire nella ristorazione, servendo i suoi clienti sempre con il sorriso. Leggi anche:, nel Lazio i casi e i decessi diminuiscono: la Ciociaria resta la zona più colpita su Il Corriere della Città.

