Coronavirus, Oms: un milione di casi in Europa nell'ultima settimana (Di sabato 6 marzo 2021) L'Europa ha registrato un milione di nuovi casi di Coronavirus la scorsa settimana, un aumento del 9% rispetto alla settimana precedente e che inverte la tendenza dopo sei mesi di calo. Lo ha reso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) L'ha registrato undi nuovidila scorsa, un aumento del 9% rispetto allaprecedente e che inverte la tendenza dopo sei mesi di calo. Lo ha reso ...

Advertising

PrimaiLavorator : @DanieleLeuteri @GuidoCrosetto @fanpage Assolutamente. Difatti i Pandemic Bond non sono stati liquidati. - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: un milione di casi in Europa nell'ultima settimana #coronavirus - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: un milione di casi in Europa nell'ultima settimana #covid - MaeyCat : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: un milione di casi in Europa nell'ultima settimana #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: un milione di casi in Europa nell'ultima settimana #coronavirus -