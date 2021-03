Coronavirus | nella Asl di Roma 3 i contagi scendono a 216 | ‘Non si vanifichino gli sforzi fatti’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 marzo 2021) “In base ai dati forniti dalla Asl Rm 3, oggidi tredici i positivi nel nostro Comune, attestandosi a 216. I guariti rispetto a ieri sono 29, i nuovi casi 16, le donneate 121, gli uomini 95, l’età media è di 42 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.26“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Con il 61% dei casi totali – prosegue – Isola sacra e Fiumicino restano le località più coinvolte, seguite da Maccarese (9%), Fregene (8%) e Parco Leonardo (6%). In ogni caso c’è un lieve miglioramento della situazione rispetto ai giorni scorsi. Resta però alta l’attenzione da mantenere da parte di tutti per prevenire la diffusione del virus, non vanifichiamo glifatti fin qui. Per questo chiedo alla cittadinanza di impegnarsi ancora a seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie. Ricordo, ...