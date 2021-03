Coronavirus nel Lazio, il bollettino di sabato 6 marzo 2021: 1.563 nuovi casi (+38) e 13 decessi ( - 6). Frosinone in zona rossa (Di sabato 6 marzo 2021) Coronavirus nel Lazio, il bollettino di sabato 6 marzo 2011 : su quasi 14 mila tamponi nel Lazio ( - 2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563 casi positivi (... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021)nel, ildi2011 : su quasi 14 mila tamponi nel( - 2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563positivi (...

Advertising

RobertoBurioni : Le varianti del coronavirus non sono automaticamente un problema, non è detto che riescano a 'evitare' il vaccino e… - sole24ore : Il medico che nel 2003 salvò il mondo dall’altro #coronavirus. Se ne parla oggi a #Start, il podcast del #Sole24Ore… - ciafapino : RT @Adri19510: E CHIUDONO IN CASA GLI ITALIANI !!!!! Migranti, record di sbarchi nel 2021: coronavirus sempre più importato dall'estero - I… - NicolettaBorto2 : RT @aecaggiano: Racconti di storie possibili: 'Nel reparto' - Gabriel49135747 : RT @Lara86124487: Grazie alla #Lamorgese l Italia un paese sempre più fesso! Gli altri paesi chiudono le frontiere ma L Italia no!! #Lamorg… -