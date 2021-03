Coronavirus. Nel Lazio 1563 nuovi positivi, 13 decessi e 943 guariti (Di sabato 6 marzo 2021) Coronavirus Lazio – “Oggi su quasi 14 mila tamponi nel Lazio (-2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563 casi positivi (+38), 13 i decessi (-6) e +943 i guariti. Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 600?. Nella Asl Roma 1 sono 227 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 321 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 marzo 2021)– “Oggi su quasi 14 mila tamponi nel(-2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563 casi(+38), 13 i(-6) e +943 i. Diminuiscono ie le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto trae tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 600?. Nella Asl Roma 1 sono 227 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registrano quattrocon patologie. Nella Asl Roma 2 sono 321 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nel Emergenza Covid: 23.641 i nuovi positivi, 307 le vittime Sono 23.641 le persone che sono risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.046.762. Nella ... Nel corso della riunione gli esperti hanno ...

Identificata una variante rarissima del Covid: esiste un solo caso al mondo Identificata a Varese una rarissima variante del coronavirus. La mutazione del covid 19 isolata nel Laboratorio di microbiologia dell'Asst Sette Laghi, era stata descritta in un solo altro caso al mondo. Che ci fosse qualcosa di diverso in uno dei ...

Coronavirus nel mondo, California è stato Usa più colpito ma riapre Disneyland. Allarme per il Brasile la Repubblica Ventura e il compagno positivi al Coronavirus Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19, motivo per cui dovrà rinunciare all’ultima serata di Sanremo 2021. A distanza di qualche ora dall’annuncio della sua malattia da parte di Amadeus, arri ...

Covid Piemonte, oggi 1.793 contagi: bollettino 6 marzo Sono 1.793 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte e 25 i decessi a causa del Covid nella regione nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge nel bollettino di oggi, 6 marzo. I nuovi positivi sono pari ...

