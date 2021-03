Coronavirus | la Campania passa ufficialmente in zona rossa | da quando e restrizioni

(Di sabato 6 marzo 2021) La conferma è arrivata in queste ore: laina causa della diffusione dei contagi da: daLain: da(fonte facebook)La decisione era nell’aria già da diversi giorni, adesso arriva la conferma ufficiale: laincome conseguenza alla diffusione dei contagi da, da. L’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, entrerà in vigore a breve e il Governatore della Regione, ...

e Romagna nella fascia più a rischio Da Nord a Sud salgono i contagi, con la mappa della Penisola che cambia colore: lunedì lae la Romagna (per decisione del governatore Bonaccini) ......momento critico per l'Italia alle prese con l'epidemia die con il pericolo rappresentato dalle varianti covid capaci di diffondere il contagio. L'indice Rt è salito a 1,06, la...Fra gli enormi effetti negativi della pandemia, ne sta spuntando con forza uno imprevedibile: alcuni sistemi sanitari del Centro-Sud stanno rispondendo meglio del previsto alla terribile sfida ...Dilagano i contagi da Covid-19: necessaria la zona rossa. In arrivo misure più severe. Decisivi l’elevato contagio, l’Rt e la pressione sugli ospedali ...