Coronavirus Italia, il bollettino del 6 marzo: 23.641 nuovi casi, 307 i decessi (Di sabato 6 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 23.641 nuovi casi di Coronavirus su 355.024 tamponi effettuati.Questo quanto si evince dal consueto bollettino della Protezione Civile diramato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 307 morti, che portano il totale a 99.578 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 355.024 tamponi, con un tasso di positività al 6,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva si attestano, ad oggi, sulle 2.571 unità. Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore inregistrati 23.641disu 355.024 tamponi effettuati.Questo quanto si evince dal consuetodella Protezione Civile diramato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 307 morti, che portano il totale a 99.578 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 355.024 tamponi, con un tasso di positività al 6,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva si attestano, ad oggi, sulle 2.571 unità.

Advertising

Affaritaliani : I decessi totali non aumentano: a febbraio il dato è fra i più bassi da molti anni Di @gzibordi e @pbecchi… - sole24ore : Coronavirus oggi. Pressing Ue su Usa: AstraZeneca consegni dosi. In Italia solo 10 dosi di vaccino per medico a set… - antoguerrera : Effetti del lockdown in UK, ancora più preziosi e necessari in una fase di vaccinazione massiccia. L'Italia quando… - Libero_official : 'Rarissima'. Il #Covid dilaga; a #Varese individuata la variante sconosciuta 'trovata solo un'altra volta nel mondo… - leggoit : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 6 marzo 2021: 5.685 i nuovi casi e 67 decessi. Forte pressione… -