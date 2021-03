Coronavirus: in provincia altri 148 casi e due nuovi decessi a Latina e Fondi (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 148 i nuovi di casi di covid in provincia di Latina su circa mille test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. A riportarlo è l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio in attesa ... Leggi su latinatoday (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 148 ididi covid indisu circa mille test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. A riportarlo è l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio in attesa ...

RegioneER : Il presidente di @RegioneER , @sbonaccini ha firmato l’ordinanza: istituita la zona rossa per comuni Città Metropol… - RegLombardia : #Covid19 ?? Fascia arancione 'rafforzata” anche la provincia di Como e alcuni comuni delle province di Mantova, Crem… - ippoanto1962 : RT @LucaGattuso: Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per provincia… - infoitinterno : Coronavirus, bollettino serale del 6 marzo: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - infoitinterno : Coronavirus Veneto, 1.694 casi e 8 vittime nelle 24 ore, il Bellunese unica provincia con meno di mille positivi Il… -