Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 marzo: tasso di positività al 6,6% (Di sabato 6 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, sabato 6 marzo 2021, registrano 23.641 casi e 307 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. tasso di positività al 6,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 465.812 con un incremento di 9.342 casi. 214 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.984 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 20.374 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, sabato 62021, registrano 23.641 casi e 307 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri.dial 6,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 465.812 con un incremento di 9.342 casi. 214 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.984 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 20.374 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid: 23.641 i positivi in 24 ore, 307 le vittime Sono 23.641 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.046.762. Venerdì i contagi sono stati 24.036. Sono invece 307 le vittime in un giorno, secondo i dati ...

Covid Italia, a Varese variante rarissima: finora un solo caso in Thailandia ...di microbiologia dell'Asst Sette Laghi Identificata a Varese una rarissima variante del coronavirus ... in alcuni casi per la prima volta in Italia. Maggi, che è anche titolare della cattedra di ...

coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-6-marzo Il Sole 24 ORE Covid Italia, a Varese variante rarissima: finora un solo caso in Thailandia Identificata a Varese una rarissima variante del coronavirus. La mutazione del covid 19 isolata nel Laboratorio di microbiologia dell'Asst Sette Laghi, era stata descritta in un solo altro caso al mon ...

Coronavirus, 25 decessi e 442 nuovi positivi. Tra i contagiati bimbo di 7 mesi Coronavirus, oggio sabato 6 marzo in Abruzzo sono stati registrati 442 nuovi positivi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). Quanto al territorio di appartenenza, 95 sono della ...

