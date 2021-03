Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 marzo: 23.641 nuovi casi, i morti sono 307 (Di sabato 6 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 23.641 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 24.036. I tamponi effettuati sono 355.024, contro i 378.463 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,6% (ieri 6,3%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 307 i morti, 46 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 6 marzo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 6 marzo 2021) Nelle ultime 24 orestati 23.641 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 24.036. I tamponi effettuati355.024, contro i 378.463 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,6% (ieri 6,3%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.307 i, 46 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 6(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid, 23.641 nuovi casi con 355.024 tamponi e altri 307 decessi In Italia ci sono 23.641 nuovi casi di coronavirus a fronte di 355.024 tamponi effettuati. Venerdì i contagi sono stati 24.036. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 307 decessi secondo i dati ...

coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-6-marzo Il Sole 24 ORE Coronavirus, sono 1.293 i nuovi casi in Toscana e 23 i decessi. Il tasso di positività comune per comune Ecco il bollettino della Regione di sabato 6. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.270 (34 in più rispetto a ieri) ...

L’Unione Europea cerca i vaccini negli Stati Uniti Per ridurre gli effetti delle mancate consegne, chiederà l'esportazione dagli Stati Uniti di milioni di dosi di AstraZeneca, dice il Financial Times ...

