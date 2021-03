Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 marzo: 23.641 nuovi casi, i morti sono 307 (Di sabato 6 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 23.641 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 24.036. I tamponi effettuati sono 355.024, contro i 378.463 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,6% (ieri 6,3%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 307 i morti, 46 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 6 marzo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 6 marzo 2021) Nelle ultime 24 orestati 23.641 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 24.036. I tamponi effettuati355.024, contro i 378.463 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,6% (ieri 6,3%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.307 i, 46 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 6(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

