Coronavirus | il bollettino dell’Asl di Benevento e del San Pio

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto- Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 153 tamponi, dei quali nr. 37 risultati positivi. Dei trentasette positivi, nr. 15 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di, mentre gli altri 22 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Pubblicato anche ildi. Dei 359 tamponi processati, 55 sono risultati positivi e 7 riguardano persone senza sintomi. I guariti sono 58 mentre, per fortuna, non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.