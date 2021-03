Coronavirus, dopo settimane di calo riprendo i contagi nel mondo. L’Oms: «Pensiamo di essere al sicuro. Non lo siamo» (Di sabato 6 marzo 2021) OMS ANSA/SIMONE VENEZIA Vaccini in un centro commerciale di Brescia L’avvertimento di Myke Ryan: «Pensiamo di aver superato tutto questo. Non lo siamo» L’inizio della campagna vaccinale, ormai avviatia in molti Paesi, potrebbe rischiare di favorire un allentamento delle misure di prevenzione per il Covid. È questa la paura di Myke Ryan, il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie delL’Oms. «Pensiamo di aver superato tutto questo. Non lo siamo», ha spiegato. E ha aggiunto: «I Paesi andranno verso la terza e la quarta ondata se non stiamo attenti». A preoccupare Ryan è soprattutto quello che sta succendendo in Brasile, travolto dalla nuova variante del Covid identificata proprio in questo Stato. Intanto, guardando la pandemia da un punto di ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) OMS ANSA/SIMONE VENEZIA Vaccini in un centro commerciale di Brescia L’avvertimento di Myke Ryan: «di aver superato tutto questo. Non lo» L’inizio della campagna vaccinale, ormai avviatia in molti Paesi, potrebbe rischiare di favorire un allentamento delle misure di prevenzione per il Covid. È questa la paura di Myke Ryan, il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie del. «di aver superato tutto questo. Non lo», ha spiegato. E ha aggiunto: «I Paesi andranno verso la terza e la quarta ondata se non stiamo attenti». A preoccupare Ryan è soprattutto quello che sta succendendo in Brasile, travolto dalla nuova variante del Covid identificata proprio in questo Stato. Intanto, guardando la pandemia da un punto di ...

