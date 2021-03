Coronavirus | Cts al Governo | “Misure più dure dove si chiudono le scuole”

(Di sabato 6 marzo 2021), il Cts consiglia alpiùcontro le varianti. Gli scenari. ROMA – Il Cts consiglia alpiùcontro le varianti. Secondo quanto riportato dall’Agi, nelle ultime ore il Comitato tecnico-scientifico avrebbe ribadito la necessità di aumentare le restrizioni a livello nazionale per riportare il prima possibile l’indice Rt sotto l’1. L’ideale, secondo gli esperti, sarebbe un lockdown duro (stile marzo n.d.r.) per tre o quattro settimane, ma la linea non sembra essere condivisa dal. Il timore del premier Draghi resta sempre il solito: la chiusura salva dalla malattia ma uccide il paziente. Il Cts chiedepiù rigide Vista l’impossibilità (al momento) di mettere in atto ...

... è il parere convinto che giunge dal Comitato tecnico scientifico (), chiamato in queste ore a sviluppare ragionamenti attorno alla preoccupante recrudescenza della pandemia dinel ...Per ilper il cambio colore non dovrebbe essere facoltativo alla luce della condizione di ... entrato in vigore oggi, fino al 6 aprile, il nuovo Dpcm per il contrasto alla pandemia di. ...Per il Cts però il cambio colore non dovrebbe essere facoltativo alla luce della curva epidemiologica e dell’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che ha evidenziato un ...Province e intere Regioni dove le varianti del Covid-19 stanno moltiplicando contagi e spingendo in sofferenza terapie intensive e aree mediche. Martedì, nell’ultimo vertice governativo con Brusaferro ...