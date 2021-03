Coronavirus, contagi in famiglia Nella Bergamasca i focolai sono 430 (Di sabato 6 marzo 2021) I numeri dell’Ats: rappresentano oltre l’80% dei 523 registrati settimana scorsa. Antonioli: «Lì si abbassano le difese, e la gente non rinuncia a feste e pranzi». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 6 marzo 2021) I numeri dell’Ats: rappresentano oltre l’80% dei 523 registrati settimana scorsa. Antonioli: «Lì si abbassano le difese, e la gente non rinuncia a feste e pranzi».

