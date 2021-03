Coronavirus 6 marzo: terza ondata, ancora dati in crescita (Di sabato 6 marzo 2021) Emergenza Coronavirus oggi 6 marzo in Italia: terza ondata, ancora dati in crescita, oltre 9mila attualmente positivi in più. L’Italia è ormai evidentemente nel pieno della terza ondata e deve produrre tutti gli sforzi possibili per “contenere i danni”. Questo quanto emerge anche oggi 6 marzo dai dati sull’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Tutti i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 marzo 2021) Emergenzaoggi 6in Italia:in, oltre 9mila attualmente positivi in più. L’Italia è ormai evidentemente nel pieno dellae deve produrre tutti gli sforzi possibili per “contenere i danni”. Questo quanto emerge anche oggi 6daisull’emergenzanel nostro Paese. Tutti i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 5 marzo 2021 • Attualmente positivi: 456.470 • Deceduti: 99.271 (+297) • Dimessi/Guariti: 2.467.38… - giorgio_gori : Il Presidente del Consiglio #Draghi sarà a #Bergamo il 18 marzo in occasione della Giornata nazionale in memoria de… - fanpage : Lockdown totale La richiesta del Comitato tecnico scientifico al Governo Draghi. - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Sabato 6 Marzo 3 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 219, in Regione 3246. Da Lu… - castell32082033 : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi 6 marzo: 23.641 nuovi contagi e 307 morti -