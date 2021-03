Coronavirus, 2.843 nuovi positivi in Campania: aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 2.843 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi). Dei 2.843 nuovi positivi, 206 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 25.527 (di cui 5.038 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 11,13%. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 282.661 (di cui 8.054 antigenici), il totale dei tamponi processati è 3.066.706 (di cui 132.169 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 24 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 2.843 icasi diemersi nelle ultime 24 ore in(di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi). Dei 2.843, 206 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 25.527 (di cui 5.038 antigenici). La percentuale di tamponisul totale dei tamponi analizzati è pari a 11,13%. Il totale deiindall’inizio dell’emergenza è 282.661 (di cui 8.054 antigenici), il totale dei tamponi processati è 3.066.706 (di cui 132.169 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 24decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei ...

