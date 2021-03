Convocati Real Madrid | ancora assenze pesanti per Zidane

(Di sabato 6 marzo 2021) Niente da fare per ilin vista del derby contro l’Atletico: non ce la fa a recuperare Sergio Ramos. La lista deiNon ce la fa Sergio Ramos a rientrare nella lista deiper il derby contro l’Atletico di Simeone. Nella serata di ieri in Spagna era rimbalzata la notizia di una sua possibile convocazione legata ad un recupero lampo dall’operazione. Niente da fare dunque e assenza nella stracittadina che vale tanto in Liga. Assentianche Carvajal e Hazard, in vista dell’Atalanta. ?? ¡Los 20 jugadores convocados para el derbi!#Atletipic.twitter.com/ifywjnh4fs —C.F. (@) March 6, 2021 Leggi su Calcionews24.com

