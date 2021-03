Consulenza McKinsey su Recovery, scoppia putiferio. Poi governo precisa (Di sabato 6 marzo 2021) Su una Consulenza affidata dal governo alla società statunitense McKinsey si scatena la polemica tra l'esecutivo e le forze politiche. Questa mattina su alcuni organi di stampa è stata pubblicata l'indiscrezione riguardante un contratto firmato dal Mef con la società di Consulenza strategica per la redazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una notizia che ha fatto subito divampare le polemiche. "Stupiti" per la decisione si dicono da Leu, con Loredana De Petris, che chiede che il Parlamento sia "preventivamente avvertito e consultato". Perplessità anche dal Pd. L'ex ministro Francesco Boccia parla di scelta "abbastanza grave" se confermata e Antonio Misiani, ex viceministro al Mef, commenta su Twitter: "'La governance del Pnrr è incardinata nel Ministero dell'Economia e Finanza con la strettissima ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) Su unaaffidata dalalla società statunitensesi scatena la polemica tra l'esecutivo e le forze politiche. Questa mattina su alcuni organi di stampa è stata pubblicata l'indiscrezione riguardante un contratto firmato dal Mef con la società distrategica per la redazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una notizia che ha fatto subito divampare le polemiche. "Stupiti" per la decisione si dicono da Leu, con Loredana De Petris, che chiede che il Parlamento sia "preventivamente avvertito e consultato". Perplessità anche dal Pd. L'ex ministro Francesco Boccia parla di scelta "abbastanza grave" se confermata e Antonio Misiani, ex viceministro al Mef, commenta su Twitter: "'La governance del Pnrr è incardinata nel Ministero dell'Economia e Finanza con la strettissima ...

lorepregliasco : Chi si stupisce e indigna di una consulenza governativa non ha mai messo piede né in un ministero né in una società… - fattoquotidiano : LA TASK FORCE DI DRAGHI La società di consulenza è implicata in numerose vicende che ne hanno minato la credibilit… - davidallegranti : Sto cercando di capire la polemica su McKinsey. Ma non c’era già una società di consulenza privata che ha addirittu… - ferdinandodanzi : RT @herisson13: Consulenza McKinsey 25000€+IVA Fotografo di Di Maio 35000 lordi. Consigliere etico di Speranza 36000€ - NicoliniNadia : RT @lucianocapone: Perché lo 'scandalo McKinsey al Mef' è una non-notizia. La società di consulenza non si occupa della scrittura del Recov… -