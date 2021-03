(Di sabato 6 marzo 2021) Il metodo Machiavelli si fa spazio aChigi. Antonio Funiciello, capo di gabinetto del presidente del Consiglio Mario, hato atre nuovi. Alessandro, Simona, Serenaaffiancheranno il premier e la sua squadra nella gestione dei dossier più caldi, dai fondi europei alla protezione degli asset economici fino ai rapporti con i media. Una conferma della linea, che finora ha scelto di circondarsi di personalità di grande esperienza, ma con trascorsi molto diversi, a dispetto del cliché di un governo in mano ai “tecnici” vecchio stampo., ad esempio, ha un cv tutt’altro che ordinario. Non è la sua prima esperienza da “tecnico” del ...

Advertising

formichenews : Consiglieri a palazzo. Perché Draghi chiama Aresu, Sileoni e Genovese Il Capo di gabinetto di Draghi Funiciello si… - baritoday : Il premier albanese Rama a Palazzo di Città, i consiglieri M5S attaccano Decaro: 'Aula negata ai consiglieri ormai… - DorianaLeonardo : RT @TgrMolise: Faccia a faccia a Palazzo D'Aimmo tra Asrem, Commissario alla sanità e Consiglieri regionali sulla drammatica gestione #emer… - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: Faccia a faccia a Palazzo D'Aimmo tra Asrem, Commissario alla sanità e Consiglieri regionali sulla drammatica gestione #emer… - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: Faccia a faccia a Palazzo D'Aimmo tra Asrem, Commissario alla sanità e Consiglieri regionali sulla drammatica gestione #emer… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglieri palazzo

Formiche.net

... uscendo così dale testimoniando con i fatti che il concetto di "reggiocentrismo" non può ...di alcuni sopralluoghi fatti in questi giorni con il Sindaco Falcomatà e altri colleghi, ...... adesso le cose sono cambiate perchè con Draghi aChigi anche il centrodestra (Lega e ... In realtà non si sono dimessi neanche icomunali di opposizione: non sarebbe servito a nulla ...Dopo gli atti vandalici a palazzo Magnisi, alcuni consiglieri della Prima circoscrizione hanno effettuato un sopralluogo. "Ci siamo recati negli uffici - dicono Massimo Castiglia (presidente), Antonio ...«Sono 12, un terzo del Consiglio comunale, - sottolinea Michele Bertucco - i consiglieri che hanno cambiato almeno una volta casacca in corsa». E chiede aiuto al comandante dei vigili ...