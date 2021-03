Consigli Fantacalcio 26^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di sabato 6 marzo 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 26^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida del Picco tra Spezia e Benevento Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 26^ Giornata di Serie A: Spezia-Benevento. La nuova Giornata di campionato si apre con la sfida tra neopromosse in equilibrio ancora precario. I liguri di Italiano si presentano con il dubbio covid, ma con uno stato di forma migliore: via libera a Bastoni ed Erlic tra i difensori, al brillante Maggiore delle ultime settimane, a Gyasi e Farias in attacco. Atteso anche un segnale di risveglio da Nzola. Sanniti invece in chiara difficoltà: Glik la scelta più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 26^diA che inizierà con la sfida del Picco tra Spezia e Benevento Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 26^diA: Spezia-Benevento. La nuovadi campionato si apre con la sfida tra neopromosse in equilibrio ancora precario. I liguri di Italiano si presentano con il dubbio covid, ma con uno stato di forma migliore: via libera a Bastoni ed Erlic tra i difensori, al brillante Maggiore delle ultime settimane, a Gyasi e Farias in attacco. Atteso anche un segnale di risveglio da Nzola. Sanniti invece in chiara difficoltà: Glik la scelta più ...

