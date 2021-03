Conferenza stampa Semplici: «Ho portato la mia voglia. Simeone e Rugani…» (Di sabato 6 marzo 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla in vista della gara di domani contro la Sampdoria: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. RUGANI Simeone E SOTTIL – «Sia Rugani che Simeone hanno recuperato quindi saranno convocati. Sottil dovrò attendere il suo rientro tra 10 giorni, valuteremo insieme allo staff medico». RIFIATARE UNO TRA DUNCAN E NAINGGOLAN – «Le tre partite in una settimana sono tante, stiamo valutando quanto hanno recuperato i ragazzi e se fare qualche cambio». SEI PUNTI FATTI – «Ci hanno dato uno slancio diverso da quello che avevano avuto i ragazzi in precedenza. Era importante l’impatto mio con la squadra ma ora viene il difficile: bisogna confermarsi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Leonardo, tecnico del Cagliari, parla in vista della gara di domani contro la Sampdoria: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Leonardo, allenatore del Cagliari, parla inalla vigilia della gara contro la Sampdoria. RUGANIE SOTTIL – «Sia Rugani chehanno recuperato quindi saranno convocati. Sottil dovrò attendere il suo rientro tra 10 giorni, valuteremo insieme allo staff medico». RIFIATARE UNO TRA DUNCAN E NAINGGOLAN – «Le tre partite in una settimana sono tante, stiamo valutando quanto hanno recuperato i ragazzi e se fare qualche cambio». SEI PUNTI FATTI – «Ci hanno dato uno slancio diverso da quello che avevano avuto i ragazzi in precedenza. Era importante l’impatto mio con la squadra ma ora viene il difficile: bisogna confermarsi ...

