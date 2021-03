Conferenza stampa Sanremo: da Giovanna Botteri ad Achille Lauro, gli ospiti per la serata finale (Di sabato 6 marzo 2021) Nella Conferenza stampa di Sanremo si commentano i risultati ottenuti finora e ci si prepara per la serata finale del Festival. Amadeus mostra piena armonia con Achille Lauro, uno dei protagonisti di Sanremo 2021, che ha portato dei quadri di musica “visuale” per tutte e cinque le serate. Tra gli ospiti della serata anche Giovanna Botteri, che commenta nella Conferenza stampa la sua grande emozione. Conferenza stampa Sanremo: “Orgogliosi di questo Festival“ In Conferenza stampa è Amadeus a fare un primo bilancio di questo Sanremo, prima della ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021) Nelladisi commentano i risultati ottenuti finora e ci si prepara per ladel Festival. Amadeus mostra piena armonia con, uno dei protagonisti di2021, che ha portato dei quadri di musica “visuale” per tutte e cinque le serate. Tra glidellaanche, che commenta nellala sua grande emozione.: “Orgogliosi di questo Festival“ Inè Amadeus a fare un primo bilancio di questo, prima della ...

Advertising

juventusfc : ?? RECAP | Le parole di Mister @Pirlo_official in conferenza stampa pre #JuveLazio - acmilan : ?? Tra poco il Mister sarà LIVE nella conferenza stampa pre-#VeronaMilan ?? - forumJuventus : Pirlo pre #JuveLazio: 'Serve una gara intelligente perchè non siamo al 100%. Abbiamo un giorno per provare a recupe… - figlidiloredana : RT @Ri_Ghetto: L’anno scorso in conferenza stampa Amadeus il sabato raccontava di avere cercato Bugo per tutta Sanremo fino alle 4 di notte… - Danyboy1991 : RT @fanpage: Amadeus saluta il Festival L'annuncio ufficiale poco fa in conferenza stampa. -