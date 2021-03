Conferenza stampa Prandelli: «Io a rischio? Sto trascurando famiglia e amici» (Di sabato 6 marzo 2021) Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, parla alla vigilia della gara contro il Parma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei viola Cesare Prandelli ha parlato alla vigilia della gara contro il Parma. Le parole in Conferenza stampa. CONTRO IL PARMA – «Siamo pronti. Siamo ormai da tempo calati in questa realtà. Le ultime prove hanno dimostrato che la squadra ha risposto sul campo, dobbiamo avere più concentrazione e convinzione nell’uno contro uno. Il Parma ha dimostrato di essere una squadra molto viva, per cui abbiamo rispetto: sappiamo che si giocherà molto del suo campionato qua a Firenze e noi dovremo essere pronti alla battaglia». INFORTUNATI – «Sono out Castrovilli e Igor, oggi cerchiamo di recuperare in parte Bonaventura e Kouame, stanno facendo abbastanza bene: il test di oggi sarà importante». KOKORIN – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Cesare, tecnico della Fiorentina, parla alla vigilia della gara contro il Parma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei viola Cesareha parlato alla vigilia della gara contro il Parma. Le parole in. CONTRO IL PARMA – «Siamo pronti. Siamo ormai da tempo calati in questa realtà. Le ultime prove hanno dimostrato che la squadra ha risposto sul campo, dobbiamo avere più concentrazione e convinzione nell’uno contro uno. Il Parma ha dimostrato di essere una squadra molto viva, per cui abbiamo rispetto: sappiamo che si giocherà molto del suo campionato qua a Firenze e noi dovremo essere pronti alla battaglia». INFORTUNATI – «Sono out Castrovilli e Igor, oggi cerchiamo di recuperare in parte Bonaventura e Kouame, stanno facendo abbastanza bene: il test di oggi sarà importante». KOKORIN – ...

