Conferenza stampa Pioli: «Scommettiamo su noi stessi, poi vedremo»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona: le dichiarazioni dell'allenatore Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan. 

LEAO – «Leao deve dare il massimo in ogni singola partita e in ogni singolo allenamento ed è quello che sta facendo. Mercoledì non ha trovato la giocata vincente perché i difensori dell'Udinese hanno avuto la meglio su di noi. Deve creare meno punti di riferimento muovendosi un po' di più. Sa che è quello che deve fare e dove deve migliorare». 

CHAMPIONS – «Noi Scommettiamo su noi stessi, su quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo dimostrato. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati e a fine stagione ...

